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среда, 12 февраля 2020 12:58

Убийство Ноздровской: подозреваемый рассказал, кто и как заставил его признаться

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Убийство Ноздровской: подозреваемый рассказал, кто и как заставил его признаться
Юрия Россошанского обвиняют в убийстве юристки Ирины Ноздровской. На одном из заседаний мужчина заявил, что его заставили признаться силовики. Фото - hromadske.ua

Подозреваемый в убийстве юристки Ирины Ноздроской Юрий Россошанский заявил, что не убивал женщину. По его словам, он взял вину на себя, потому что боялся за сына, который был под стражей.

Его принудили к признанию тогдашние заместитель начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов и заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Об этом в Facebook написала дочь убитой Ноздровской Анастасия.

"На судебном заседании 11 февраля Россошанский, убийца моей матери, заявил, что он этого не делал. Его Аброськин и Небытов заставили взять вину на себя под угрозой убийства его сына - виновника в смерти моей тети Сапатинской Светланы", - написала Анастасия .

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11 февраля Шевченковский районный суд продлил Россошанскому-старшему действие меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый сказал, что ему предложили взять убийство на себя. В обмен сына должны были освободить в течение 1-2 месяцев. А ему обещали только 2 года лишения свободы, возможно, условно.

11 февраля стало известно, что Дмитрия Россошанского, которого осудили за смертельное ДТП с сестрой зверски убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, выпустили на волю. Россошанского-младшего амнистировали еще 29 января.

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