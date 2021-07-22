Убийство матери и дочери поразило жестокостью: можно ли защититься от домашнего насилия

20 июля Луцк всколыхнула новость о жестоком двойном убийстве. Там в квартире многоэтажки на ул. Соборности, 62-летний Василий Пилипюк расправился с бывшей женой 56-летней Майей и дочерью Татьяной, 22 года. Убивал с особой жестокостью. Жене в постели отрубил голову, дочь догнал с топором в коридоре. При этом соседи не слышали ни криков, ни ссор. В содеянном мужчина признался соседке. Та вызвала полицию.

Автор: konkurent.ua В Луцке 62-летний мужчина зарубил 56-летнюю жену и 22-летнюю дочь. Полицию вызвала соседка. Подозреваемого задержали и взяли под стражу без права на залог

Супруги развелись пять лет назад. Но жили вместе, потому что некуда было идти. Женщины иногда сбегали в арендованные квартиры, но Василий их находил и возвращал.

"Они плохо жили. Бедные, сбегали отсюда, сколько раз в съемник квартирах жили. Он их находил и возвращал. Жизнь у них такая нелегкая была", - говорит родственница убитых Алина.

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Дочь и мать годами страдали от издевательств и побоев Василия. Часто он был агрессивным и к соседям. Неоднократно обращались в полицию, но там не было должной реакции, говорит сестра убитой Майи Зоя Ковальская.

Автор: suspilne.media Дочь и мать годами страдали от издевательств и побоев Василия. Неоднократно обращались в полицию, но там не было должной реакции, по словам родственников

В полиции объясняют, что на вызовы выезжали, но женщина не всегда писала заявления о преступлении. Мужчину ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 грн штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

Статистика жертв домашнего насилия в Украине впечатляет. Только в прошлом году 74 человека погибли, 141 человек получил тяжелые травмы, еще более тысячи - легкие побои, по данным Нацполиции.

И цифры эти не снижаются. Например, только в Запорожье в течение недели, с 12 по 18 июля, за помощью к мобильным группам полиции по противодействию домашнему насилию обратилось почти 60 человек, сообщили в областном ведомстве.

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Однако в большинстве случаев жертвы остаются со своими проблемами один на один, говорит Gazeta.ua адвокат Сергей Старенький.

Почему? Закон не защищает жертв домашнего насилия?

Законы будто и приняты. Но протоколы, которые составляют полицейские, должны рассматривать суды. А суды рассматривают не сразу, а через определенное время. И насилие продолжается. Во-вторых, протокол о насилии рассматривается на общих основаниях административного производства. И если раньше легкие телесные повреждения рассматривались как уголовное преступление, даже если муж жену побил, то на сегодня это рассматривается как административное правонарушение. Соответственно, доказательная процедура очень упрощена с одной стороны. А с другой, суды часто закрывают эти дела. Потому что не хватает других доказательств, кроме заявлений потерпевшего. Поэтому формально процедура защиты от домашнего насилия существует, но в реальности она не рабочая. Полиция на месте может выносить временные ограничительные предписания

Как насчет мобильных групп или групп быстрого реагирования, которые якобы должны выезжать именно на заявления о домашнем насилии?

Это показательные выступления полиции в центральных городах, подобные подразделения создают ради пиара. Но они долго не держатся в этих структурах.

Так на какую помощь от полиции можно рассчитывать в случаях домашнего насилия?

Полиция на месте может выносить временные ограничительные предписания. Для того, чтобы не появлялся тиран в месте проживания. Или не приближался определенное время. Но эти предписания носят временный характер. Максимальный срок действия - месяц. Контролировать нарушения этих предписаний трудно. Соответственно, последствия за нарушения, по большому счету, не предусмотрены. Если и составят протокол за нарушение - ответственность тоже административная. Срок рассмотрения судами таких дел - максимум три месяца.

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И все же есть случаи, когда домашнего тирана отправляют за решетку, на исправительные работы. Когда это возможно?

Когда зафиксировано систематическое домашнее насилие. Человека признали виновным по нескольким административными делами. И каждое это правонарушение проходит тот трудный путь, о котором мы говорили. И при этом человек сам должен признать свою вину. Тогда суд его привлекает по упрощенной процедуре к ответственности и это заканчивается реальным приговором. Но если домашний тиран или насильник не хочет признавать свою вину - задокументировать криминальную составляющую и привлечь к ответственности очень сложно.

Какие еще варианты защитить себя, детей? Обращаться в кризисные центры?

Кризисные центры вроде как и созданы в каждой области. Но, к сожалению, они если и оказывают помощь, то единицам. Многие жертвы домашнего насилия даже не знают, куда и как обратиться. По моему мнению, большинство кризисных центров созданы для реализации грантовых средств, а не призваны для реальной помощи жертвам домашнего насилия всем.

Так какой выход? Где искать спасения?

Мой совет, надо сделать все, чтобы жертва домашнего насилия сама не стала фигурантом криминала. Не убила или не искалечила, защищаясь. Ну и сама не была искалеченной или убитой. Надо идти из жилья, в котором есть домашний тиран. Изолировать себя от насильника, чтобы не было никаких физических контактов. Идти к друзьям, знакомым, родителям Не бояться и не стесняться просить помощи. Затем в судебном порядке или выселять насильника из квартиры. Или брать ограничительные предписания от суда, чтобы он покинул это помещение. И уже на расстоянии решать вопросы к привлечению обидчика к ответственности. Днипрянка 32-летняя Марина Полях зарезала сожителя 34-летнего Дмитрия. От издевательств мужчины страдала два года. Официальное 38 раз заявляла в полицию. На самом деле более 60. И никакой помощи. Мужчина дочери Марины описывал в деталях, как их обоих будет убивать. Не пускал Марину на работу, отбирал телефон. После побоев была синяя. При соседях тоже бил, они полицию вызвали. Его забирали. Через пару часов возвращался и ад продолжался. В день убийства мужчина пришел пьяный. Сразу бросился с кулаками. Рядом была дочь Марины. Женщина испугалась за нее. Когда падала от удара - схватила со стола кухонный нож. Не размахивала им, не била. Держала в руке. Дмитрий на него напоролся. Удар пришелся в сердце. Дмитрий скончался на месте. Полицию и медиков вызвала дочь Марины. Теперь женщину судят за умышленное убийство.