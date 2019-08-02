Убийство криминального авторитета попало на видео (18+)

В сеть выложили видео, как в собственном дворе в Запорожье убивают криминального авторитета Алексея Петрова по кличке "Петрик".

Автор: ipne.ws В Запорожье во дворе частного дома убили криминального авторитета Алексея Петрова

На видео видно, как на мужчину напали двое неизвестных. Они начали его бить, при этом один из преступников несколько раз ударил потерпевшего ножом. После нескольких секунд борьбы мужчину оттащили за припаркованное авто. Также на ролике видно, как убийцы идут с места инцидента. У одного из них нож, а руки и одежда испачканы в крови. Соответствующее видео распространило издание IPnews.

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По данным СМИ, криминальный авторитет занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, что накапливались на местной свалке "Черная Гора", сообщает издание IPnews.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцены насилия!

До 2000 года Алексей Петров был одним из членов известного группировки "Франца". В последнее время проживал в частном секторе в поселке Второмайський. От дел отошел.

Убийство произошло 1 августа. Предварительно, криминальному авторитету Алексею Петрову по прозвищу "Петрик" перерезали горло. Он скончался на месте.