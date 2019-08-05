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понедельник, 05 августа 2019 16:49

Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых

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В Запорожье разыскивают подозреваемых в убийстве 58-летнего Алексея Петрова, известного по прозвищу "Петрик".

Это 28-летний Артем Щербина и Игорь Швец, 59 лет. Оба местные жители, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Щербина ранее имел судимость. На вид 25-30 лет, рост около 170 см, спортивного телосложения, лицо круглое, волосы коротко стриженные, глаза карие.

Автор: zp.npu.gov.ua
 
  28-летнего Артема Щербину подозревают в убийстве криминального авторитет в Запорожье
28-летнего Артема Щербину подозревают в убийстве криминального авторитет в Запорожье

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Швец также ранее судимый. На вид 55-60 лет, среднего телосложения, лицо круглое, волосы коротко стриженные с проседью, глаза глубоко посаженные.

Автор: zp.npu.gov.ua
  59-летнего Игоря Швеца подозревают в убийстве криминального авторитет в Запорожье
59-летнего Игоря Швеца подозревают в убийстве криминального авторитет в Запорожье

Если вы владеете какой-либо информацией по поводу местонахождения разыскиваемых, обращайтесь по телефонам: 095-903-50-59, 099-925-79-89, 097-920-88-02 или 102.

Убийство произошло 1 августа. Предварительно, криминальному авторитету Алексею Петрову по прозвищу "Петрик" перерезали горло. Он скончался на месте. Ранее он занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, что накапливались на местной свалке "Черная Гора". Входил в преступную группировку. В последнее время отошел от дел.

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