Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших

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В убийстве криминального авторитета в Запорожье 58-летнего Алексея Петрова подозревают двух местных жителей.

Это 59 и 38-летний мужчины. Оба разыскивают, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.

Известно, что преступники убили мужчину во дворе частного дома по улице Запорожской, где он жил. Нанесли жертве множественные удары ножом, от чего тот скончался на месте. На видео они, не скрывая лиц, оставляют место преступления.

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Ножевых ранений - несколько десятков. А убийц было трое, пишет "Вся власть" со ссылкой на свои источники среди правоохранителей. Еще один участник убийства находился за рулем автомобиля и ждал нападавших.

Расследование продолжается.

Убийство произошло вчера, 1 августа, в Запорожье. Убитый, известный в определенных кругах как "Петрик", ранее занимался сделками, связанными с отвалами промышленного производства.