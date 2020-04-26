Убийство командира отряда горноспасателей: сообщили результаты эксгумации

40-летнего Михаила Солонского из Павлограда Днепропетровской области убили ударом в голову. Полицейские настаивали на естественной смерти. Фото: dv-gazeta.info

Завершилась экспертиза эксгумированного 40-летнего Михаила Солонского из Павлограда Днепропетровской области, которая продолжалась с 17 декабря прошлого года.

Эксперты установили, что мужчина был убит. Ни одна болезнь не была причиной внезапной смерти. Об этом сообщила жена погибшего Ксения Солонская.

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"Смерть наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений, а именно удара кулаком и последующей травмы, перелома поперечного отростка шейного позвонка с разрывом артерии и массивными кровоизлияниями. И никаких болезней, которые могли бы быть причиной смерти", - рассказала Ксения.

Женщина надеется, что павлоградская полиция и прокуратура наконец начнут работать. И реальный убийца отца двух детей будет наказан.

Михаил Солонский работал командиром отряда горноспасателей. Его не стало 1 сентября прошлого года. В полиции предполагали естественную смерть. Вроде эксперты обнаружили хроническую болезнь сосудов. Ксения в это не верила. Говорит, ее мужа убили ударом в голову возле торгового центра "Куб". Нашла соответствующее видео. Начала собственное расследование, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужа. Провела несколько независимых экспертиз, чтобы дело об убийстве не закрыли.