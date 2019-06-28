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пятница, 28 июня 2019 02:30

Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемые пьянствовали весь день

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Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемые пьянствовали весь день
Кирило Тлявов загинув від кулі поліцейського. Фото: Facebook

Полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, целый день употребляли спиртные напитки.

"Нами практически почасово, поминутно установлено их местонахождение после смертельного выстрела. Они продолжали вести обычный образ жизни, а именно - злоупотребляли спиртными напитками целый день, целый вечер и даже в течение ночи", - сказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба Громадському.

Труба отметил, что, "к сожалению, медицина сейчас на таком этапе", что нельзя установить точное время и точную минуту употребления спиртных напитков.

Ранее адвокат семьи Тлявовых Андрей Левковец заявил, что полиция способствовала уничтожению доказательств по делу об убийстве ребенка. Адвокат подчеркнул, что стреляли из огнестрельного оружия по меньшей мере три человека, а возможно и четверо, включая несовершеннолетнего. Однако следствие выдвинуло подозрение только двум полицейским.

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31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские Приходько и Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, расположенных в месте, где могли находиться люди. В результате стрельбы был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов, который находился на детской площадке возле дома.

3 июня мальчик умер в столичной больнице.

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал патрульным меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.

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