Убийство киберполицейской: что рассказала подозреваемая

Киевлянка Святослава Петрова около 10 лет работала в полиции, последние 3 - в киберполиции. Ее нашли убитой ночью 7 марта. Подозреваемая - давняя подруга. Фото: facebook.com/Святослава Богдановна

Подозреваемую в убийстве инспектора департамента киберполиции 37-летней Святославы Петровой зовут Юлия Тугарева.

Она свою вину признает. Но утверждает, что плохо помнит, что произошло. Поскольку последние 2 месяца находится в депрессивном состоянии из-за ссоры с гражданским мужем и принимала антидепрессанты. Об этом рассказала во время заседания в Шевченковском райсуде, где ей выбирают меру пресечения.

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"Мы поссорились. Я плохо помню, что произошло. До последнего думала, что это не правда. Что с ней все в порядке. Для этого несколько раз возвращалась к месту убийства. Но там уже было много людей", - рассказала Тугарева.

На теле Петровой эксперты насчитали 43 ножевых ранения в жизненно важные органы, по словам прокурора Виктории Самченко. Действительно ли женщина была в состоянии аффекта - определит экспертиза. Прокуратура просит взять ее под стражу на 60 суток.

На просп. Николая Бажана в Дарницком районе Киева убили 37-летнюю Святославу Петрову 7 марта. Тело нашли около 3.00. Была старшим инспектором Департамента киберполиции. Женщину ударили несколько раз бутылкой по голове и нанесли более 40 ножевых ударов. Подозреваемую задержали. Ею оказалась 37-летняя подруга убитой.