Убийство Гандзюк: Левин отказался от апелляции

Алексей Левин отказался от апелляции об аресте. Фото: strana.ua

Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин отказался от апелляционной жалобы на меру пресечения.

Киевский апелляционный суд закрыл производство по обжалованию ареста подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"29 апреля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел в открытом судебном заседании рассмотрела заявление стороны защиты об отказе от апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда, которым применено к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

О причинах отказа не упоминается.

16 марта в Украину из Болгарии вернули 42-летнего Алексея Левина. Он один из ключевых фигурантов в деле нападения на советницу мэра Херсона, активистку 33-летнюю Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года. Левин был под арестом в Болгарии с 27 января. До того более года скрывался в Бургасе.