Убийство Гандзюк: дело в отношении заказчиков передали в суд

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата облсовета Алексея Левина будут судить за заказ и организацию нападения на Екатерину Гандзюк. Фото: stopcor.org

Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата облсовета Алексея Левина будут судить за заказ и организацию нападения на Екатерину Гандзюк.

Обвинительный акт в отношении них уже передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Гандзюк: против врачей Мангера открыли уголовное производство

"Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту доставки организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля в 2018 году", - говорится в сообщении.

Как установили в ходе досудебного расследования, председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали нападение на Гандзюк. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. Срок меры пресечения для Владислава Мангера продлен до 11 сентября 2020 года, а Левина - до 24 августа 2020 года.

Херсонскую проукраинскую активистку, помощницу городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой недалеко от дома 31 июля в позапрошлом году. Умерла через 3 месяца в больнице на 34-м году. Исполнителей уже осудили, они отбывают наказание.