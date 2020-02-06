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четверг, 06 февраля 2020 19:49

Убийство Дарьи Лукьяненко: от подозреваемого отказался адвокат

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Убийство Дарьи Лукьяненко: от подозреваемого отказался адвокат
Николая Тарасова из поселка Ивановка Одесской области подозревают в убийстве односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Фото: Виктор Лобач

6 февраля, в 14:00, в Раздельнянском районном суде Одесской области состоялось первое заседание по делу об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка.

Рассмотрение проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Однако, по словам отца убитой, заседание перенесли. Поскольку от подозреваемого Николая Тарасова отказался адвокат, сообщил председатель Ивановской ОТО Виктор Лобач.

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"От подозреваемого отказался защитник, а новому нужно время на изучение материалов дела. Страшно думать, если и этот откажется. Моральных сил и терпения родителям и всем родным Даши", - говорит Виктор Иванович.

Следующее судебное заседание запланировано на 10:30 24 февраля.

Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня в прошлом году по дороге в школу. Через неделю ее тело нашли в выгребной яме во дворе частного дома семьи предпринимателей Тарасовых. В убийстве признался младший сын супругов - 22-летний Николай. По данным следствия, он затянул девочку к себе в дом и пытался изнасиловать, но не смог. Тогда убил девочку, а чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в выгребной яме. Николаю Тарасову инкриминируют сразу 4 статьи: покушение на изнасилование несовершеннолетней, незаконное лишение свободы, убийство ребенка и надругательство над телом погибшей. Ему грозит пожизненное заключение. На одном из судебных заседаний Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает. И что это полицейские силой заставили его признаться в убийстве.

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