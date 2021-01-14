Убийство Дарьи Лукьяненко: когда услышим приговор

11-летняя Дарья Лукьяненко с Ивановки Одесской области исчезла по дороге в школу. Через 6 дней девочку нашли убитой в выгребной яме туалета во дворе односельчан. Фото: od.npu.gov.ua

В деле об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки в Одесской области назначили новую дату заседания. Оно состоится в 16:00 18 января в закрытом режиме.

Предварительное рассмотрение не состоялся в связи с неявкой защитника обвиняемого, сообщили Gazeta.ua в Раздельнянском райсуде Одесской области.

В заседании с последним словом должен выступить обвиняемый в убийстве - 24-летний Николай Тарасов. Есть шанс, что приговор объявят до конца января, рассказал адвокат Лукьяненко Рубен Степанян.

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"В следующем заседании я не смогу участвовать, у меня командировка в Киев. На нем должен сказать последнее слово подозреваемый. Перед тем была речь его адвоката. Думаю, будет еще одно заседание, когда будут объявлять приговор. Оно должно состояться в открытом режиме. Есть шанс, что это будет до конца января", - рассказал Рубен Эдуардович.

Тарасова обвиняют в похищении, покушения на изнасилование, убийстве и надругательстве над телом. Адвокат потерпевших и прокуратура просит для него пожизненное заключение.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - описано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.