Убийство Дарьи Лукьяненко: известна дата оглашения приговора

11-летняя Дарья Лукьяненко с Ивановки Одесской области исчезла по дороге в школу. Через 6 дней девочку нашли убитой в выгребной яме туалета во дворе односельчан. Фото: Zrada Today

20 января в Раздельнянском райсуде Одесской области объявят приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Его обвиняют в похищении, покушении на изнасилование, убийстве и надругательстве над телом 11-летней Дарьи Лукьяненко в июне 2019-го. Прокуратура и адвокат потерпевших настаивают на пожизненном заключении.

Заседание назначено на 10:00. Состоится в открытом режиме, сообщили Gazeta.ua в пресс-служба суда.

18 января коллегия судей в закрытом судебном заседании заслушала последнее слово обвиняемого. И удалилась в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу.

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Процесс по делу был закрыт изначально по ходатайству прокуратуры.

Gazeta.ua будет следить за оглашением приговора и сообщит эксклюзивные подробности признаний подозреваемого, которые не разглашались до завершения процесса.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.