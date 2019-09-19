Убийство чиновника ОТГ: установили владельца сгоревшего авто

Daewoo Lanos, на котором мог передвигаться убийца заместителя председателя Акимовской ОТО Дмитрия Кириллова, был краденый. Фото: actual.today

В деле об убийстве чиновника Дмитрия Кириллова с Акимовки в Запорожской области появились новые подробности.

Автомобиль Daewoo Lanos, на котором предположительно ездил убийца, был краденый. В угоне числился с начала 2018-го года. Принадлежал жителю города Каменское Днепропетровской области, сообщили в полиции.

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В частично уничтоженном огнем автомобиле был обнаружен пистолет "Макарова", который, вероятно, является орудием совершения убийства.

На месте совершения преступления изъято более 10 стреляных гильз.

Заместитель председателя Акимовской ОТО Дмитрия Кириллова расстреляли утром 18 сентября. Киллер с места преступления скрылся на Daewoo Lanos серебристого цвета, по показаниям свидетелей. Сожженное авто полицейские нашли возле гаражей почти в километре от места преступления.