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среда, 18 сентября 2019 11:37

Убийство чиновника ОТГ: нашли сожженное авто, на котором мог быть киллер

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Убийство чиновника ОТГ: нашли сожженное авто, на котором мог быть киллер
В пгт Акимовка неизвестный расстрелял заместителя главы местной ОТО 42-летнего Дмитрия Кириллова. Фото - 0619.com.ua

В Акимовке Запорожской области полицейские обнаружили сожженный автомобиль Daewoo Lanos, на котором мог передвигаться убийца заместителя главы местной объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Автомобиль нашли неподалеку от места преступления, сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В области введен план "Сирена". Никаких официальных комментариев полиция пока не предоставила.

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Стоит отметить, что сегодня в Запорожье с рабочей поездкой находится председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев. Он должен представить нового начальника областной полиции, которым назначен экс-глава ГУНП в Сумской области Сергея Лушпиенко.

Сегодня, 18 сентября, в 8.30 в пгт Акимовка неизвестный расстрелял вероятно, из автомата Калашникова, заместителя председателя Якимовской ОТГ 42-летнего Дмитрия Кириллова. Преступление было совершено на ступеньках поселкового совета на глазах у многочисленных свидетелей.

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