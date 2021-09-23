Убийство бизнесмена в кафе: киллер "засветился" на видео

В Черкассах в кафе расстреляли бизнесмена Михаила Козлова. С места происшествия киллер скрылся на автомобиле Skoda. Фото: ch.npu.gov.ua

Киллер, который в Черкассах расстрелял бизнесмена и в некоторых кругах - криминального авторитета Михаила Козлова, попал на камеры кафе, где произошло убийство.

То, что возле заведения было много людей, убийцу не остановило. Соответствующее видео УНИАН предоставили источники среди правоохранителей.

На кадрах видно, как злоумышленник в черной одежде и балаклаве подбежал к кафе с оружием в руках. Пригрозил компании мужчин рядом с заведением - и те расступились, подняв руки вверх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина возле остановки подстрелил прохожего и похитил женщину

После чего злоумышленник ворвался внутрь помещения, а за считанные минуты из него выбежал и скрылся с места происшествия в том же направлении, откуда прибыл.

Убийство произошло 22 сентября в кафе на ул. Байды Вишневецкого в Черкассах. Неизвестный ворвался в заведение и открыл огонь. С места происшествия киллер скрылся на автомобиле Skoda. Потерпевшего, которым оказался местный бизнесмен Михаил Козлов, доставили в городскую больницу №3, но не спасли. Киллера ищут.