Убийство адвоката по делу Вороненкова: сообщили подробности

Убитый Пархоменко был адвокатом главного подозреваемого в убийстве ексдепутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. ФОТО: kyiv.znaj.ua

Убитый во время конфликта на охоте руководитель ОО "Радомышленские охотники" адвокат Святослав Пархоменко стрелял первым из незарегистрированного пистолета.

Сообщила об этом пресс служба Национальной полиции в Житомирской области на официальном сайте.

Как выяснило следствие, трое егерей осуществляли профилактический рейд охотничьих угодий, которые обслуживает их охотничья организация. В одном из лесных кварталов заметили 7 мужчин. Заподозрив их в браконьерстве, взялись проверять документы. Лицензии на охоту в охотников не оказалось. На этой почве и вспыхнул конфликт.

"Предварительно установлено, что первым совершил выстрелы из пистолета" Browning"директор ОО "Радомышленские охотники". После этого лицо, находящееся сейчас в больнице, совершило выстрелы в ответ, чем нанесло ранения директору, в результате чего он скончался", — рассказал начальник Коростышевского отдела полиции ГУНП Житомирщины Дмитрий Гаращенко.

Раненый охотник сейчас находится в коме. Состояние его критическое.

Оружие и автомобили участников конфликта полиция изъяла. Их направят на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по статьям УК о покушении на преступление, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

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В Житомирской области во время конфликта с егерями от огнестрельного ранения погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал интересы Александра Лося — подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Полиция предварительно квалифицировала инцидент как покушение на убийство, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.