Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: ГБР закончило расследование

В деле Тлявова подозревают четырех человек. Фото: ZIK

Расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова завершили следователи Государственного бюро расследования.

"Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов по четырем подозреваемых - всех, кто был участником того трагического события", - сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram.

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Подозреваемые будут знакомиться с материалами уголовного производства, после чего обвинительные акты направят в суд.

31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Случайно попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который играл возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице. Патрульным объявили подозрение и арестовали без права на залог.