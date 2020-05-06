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среда, 06 мая 2020 12:11

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: адвокат объяснил, почему фигуранты вышли из СИЗО

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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: адвокат объяснил, почему фигуранты вышли из СИЗО
5-летний Кирилл Тлявов умер от ранения в голову 3 июня прошлого в столичной больнице. Получил пулю 31 мая, когда со старшим братом играл возле своего двора. Фото: 112.ua

Фигуранты дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава Киевской области, Владимир Петровец и Дмитрий Кривошей действительно вышли из СИЗО. Поскольку статья "хулиганство", по которой проходят эти обвиняемые, предусматривает возможность и необходимость освобождения под залог. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал адвокат семьи Тлявовых Александр Щербина.

"Заседание, в ходе которого было принято решение об освобождении фигурантов дела под залог, состоялось еще 24 февраля. Касательно них применили максимальный размер залога, который предусматривает статья обвинения. Не знаю, почему именно сейчас распространяют эту информацию. Другое дело, что все четверо своей вины в суде не признают. А ружье, из которого стреляли - до сих пор не найдено. Мы писали десятки ходатайств и добились открытия производства против полицейских, которые выехали тогда и не оформили должным образом протокол осмотра места происшествия. Но этому делу не дают хода", - говорит Александр Щербина.

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Добавил, что рассмотрение дела в суде продолжается. Сейчас исследуются материалы стороны обвинения. Когда ждать приговора - пока неизвестно.

Под стражей остается один из четырех подозреваемых - бывший работник патрульной полиции Иван Приходько. Его обвиняют в убийстве по неосторожности, за которое грозит до 5 лет заключения. Также Приходько, вместе с Петровцом, его несовершеннолетним сыном и Кривошеем, инкриминируют хулиганство. Всем грозит до 7 лет тюрьмы.

Смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова совершил работник патрульной полиции Иван Приходько. Он вместе с коллегой Владимиром Петровцом, его сыном Станиславом и товарищем Дмитрием Кривошеем в нерабочее время стреляли по жестяным банкам во дворе днем ​​31 мая прошлого года. Кирилл Тлявов жил неподалеку, играл возле своего двора. Одна из выпущенных пуль попала ребенку в голову. Мальчика пытались спасти столичные врачи, но через 4 дня он умер.

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