Убийство 3-летнего мальчика: что грозит подозреваемым

Правоохранители объявили злоумышленникам о подозрении. Фото: images.unian.net

Лицам, которые стреляли в машину депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убили его 3-летнего сына, объявили подозрения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской полиции Оксана Блищик.

Правоохранители уже готовят ходатайство в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось новое фото исполнителя покушения на Соболева

Дело расследуется по статье об умышленном убийстве.

Внедорожник Range Rover, в котором находился депутат Киевского облсовета Вячелав Соболев и его 3-летний сын, расстреляли ветераны войны Андрей Лаврега и Евгений Семенов.У "Правом секторе" отрицают, что добровольцы, которые совершили покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убили его 3-летнего сына, причастные к их организации.