Убийство 2 детей на Закарпатье: родные рассказали шокирующие подробности

На Закарпатье арестовали на 2 месяца 30-летнего жителя пгт. Буштино. Он до смерти избил детей 35-летней сожительницы. А женщину искалечил. Фото: npu.gov.ua

35-летняя женщина, 9-летнюю дочь и 2-летнего сына которой забил 30-летний сожитель, остается в Тячевской райбольнице на Закарпатье.

Ее состояние нормализовалось. Женщину перевели из реанимационного в травматологическое отделение. Она в сознании. И ни была беременной, по словам врачей. О смерти детей женщина до сих пор не знает. Рядом с ней сейчас в больнице бывший муж, отец погибшего сына. И муж сестры, пишет tyachiv.com.ua.

Отмечается, что женщина с сожителем по имени Василий познакомилась весной в прошлом году в Каменце-Подольском на Хмельнитчине, где последний работал на стройке. Он вел себя адекватно, не вызывал никаких подозрений. Перед новым годом поехал в Чехию на заработки. Вернувшись, пригласил женщину в Буштыно, чтобы познакомить с родителями. Она согласилась и 28 декабря приехала вместе с детьми. Рассказывала родным, что готовятся к праздникам.

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Муж сестры говорит: общались с родственницей по телефону 5 января, она поздравляла его с днем ​​рождения. Позже узнали, что Василий поссорился с родителями, а потому гостя с детьми была вынуждена была переселиться в гостиницу, где все и произошло.

Бывший муж говорит, что с женой разошлись около года назад. Родные надеются, что убийца понесет справедливое и суровое наказание.

Трагедия произошла вечером 6 января. Мужчину зовут Василий Цех. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине и ее малолетним детям телесные повреждения. В результате причиненных травм дети скончались на месте, а их мать со сложными травмами госпитализировали в реанимацию.