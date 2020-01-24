Убийство 16-летней Дианы Хриненко: сообщили важные подробности

Николая Середницкого с Кировоградщины будут судить за убийство 16-летней Дианы Хриненко. Фото - Сегодня

Дело об убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области направят в суд.

Следователи собрали достаточно доказательств против подозреваемого 27-летнего Николая Середницкого, сообщил начальник ГУНП Кировоградской области Роман Козьяков.

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"Дело переквалифицировали из умышленного убийства на убийство на сексуальной почве с покушением на изнасилование и совершение кражи после убийства. Следствие имеет достаточно доказательств вины подозреваемого. Материалы уголовного производства будут направляться в суд", - сказал Роман Козьяков.

Середницкому грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

Диана Хриненко исчезла в ночь на 25 августа 2018 года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. Ее тело нашли закопанным в поле близ села через 7 месяцев. Николая Середницкого из села Новотреповка Знаменского района задержали в августе прошлого года. Прятался в Польше, где его задержали местные правоохранители.