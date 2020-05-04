Убийство 15-летней школьницы: полиция провела 5 тыс. допросов, а подозреваемых нету

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В деле об убийстве школьницы 15-летней Алисы Онищук под Харьковом полицейские допросили более 5 тыс. человек.

Однако подозреваемого за полтора года не установили. Об этом в ответ на информационный запрос Общественного сообщил начальник следственного управления ГУНП Харьковщины Сергей Чиж.

По данным следствия, назначено 419 судебных экспертиз.

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"Однако в настоящее время лицо, совершившее преступление, не установлено. Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия", - говорится в ответе.

После убийства полиция сообщала, что к расследованию "привлечены самые опытные оперативные работники, следователи, весь личный состав Харьковского отдела полиции, эксперты, а также другие региональные силовые структуры".

Утром 2 ноября 2018 года Алиса Онищук из поселка Бабаи исчезла по дороге в Харьков. На следующий день в полдень полицейские нашли ее тело в лесопосадке вблизи пешеходного моста. Девушку изнасиловали, задушили и ограбили, по выводам экспертов. При ней не было личных вещей: мобильного телефона и рюкзака.