Убийство 14-летней школьницы: задержали подозреваемого

В Одесской области задержали 15-летнего парня, которого видели последним с 14-летней Дарьей Дробот. Ее позже нашли убитой.
Он скрывался у знакомых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"По состоянию на 15 часов несовершеннолетнего, которого видели последним с убитой девочкой, разыскали. Он скрывался у своих знакомых", - сказано в сообщении.
15-летнего парня доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.
14-летняя Дарья Дробот из поселка Котовского в Одессе 2 ноября пошла гулять с друзьями и не вернулась. Сегодня утром девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе.
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