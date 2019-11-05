Убийцу-грибника выслеживали 3 недели

На Херсонщине подозреваемый в убийстве пожилой женщины три недели прятался от полиции в лесу. Фото - facebook.com/khersonpolice.official

На Херсонщине задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве 79-летней жительницы одного из сел Новокаховского района. Он периодически помогал женщине по хозяйству, а после ее гибели внезапно исчез.

Мужчину выслеживали 3 недели. Все это время он скрывался в лесу, собирал грибы и продавал в другом населенном пункте в нескольких километрах от места преступления, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Трагедия произошла 18 октября. Внучка не смогла дозвониться к бабушке и обратилась в полицию. Женщину полицейские обнаружили в доме мертвой. Лицо и все тело были в многочисленных ушибах. В течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого в убийстве", - сказано в сообщении.

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Разыскиваемого видел его знакомый. Мужчина сообщил полицейским, что он, вероятно, сейчас находится где-то в лесу, ведь раз в 3 дня приносил на продажу грибы. Подозреваемого решили брать на "живца" - потенциальным покупателем грибов стал оперативный сотрудник.

"Подозреваемый рассказал полицейским, что в тот трагический вечер он пришел помочь женщине. После того, как управился по хозяйству, предложил выпить. В какой-то момент между ним и пенсионеркой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес хозяйке больше 10 ударов ножкой от стула. После чего он бежал подальше в лес, где и скрывался. Будучи уроженцем одной из западных областей, мужчина хорошо разбирался в грибах. Он собирал их, раз в 2-3 дня выходил к населенным пунктам и продавал, таким образом зарабатывая на пропитание и водку", - рассказал заместитель начальника областного Главка полиции Николай Цап.

Задержанный по решению суда взят под стражу. За умышленное убийство его могут посадить на 15 лет.

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