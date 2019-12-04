Убийцам 3-летнего мальчика выбирают меру пресечения. Что происходит в суде

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4 декабря в Шевченковском райсуде Киева должны принимать меры подозреваемым в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына.

Родители погибшего мальчика Инна и Вячеслав Соболев также прибыли на заседание. Инна Соболева сообщила, что после заседания сделает заявление, сообщает Информатор.

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Заседание должно было начаться в 12:00. В суде собралось много прессы, полиции. В здании суда также находятся родственники семьи Соболевых.

Правоохранители не подпускают журналистов к семье.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​центре Киева расстреляли внедорожник Range Rover. За рулем был предприниматель и депутат Киевского областного совета 47-летний Вячеслав Соболев. Позади сидела жена 38-летняя Инна с подругой и сыном 3-летним Александром. Пуля попала в мальчика. Он умер в "скорой" по дороге в больницу.