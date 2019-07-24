Убийца родителей захотел жить дома, а не под арестом

Віталій Глазунов звернувся до суду. Фото:Ярослава Фоніна

24 июня в Полтавском апелляционном суде рассмотрели дело Виталия Глазунова, который подал апелляцию, чтобы изменить меры пресечения. Вместо содержания под стражей человек хочет домашний арест без возможности покинуть территорию дома.

Журналист посетил судебное заседание по этому делу.

В состав коллегии судей вошли Владимир Костенко, Лилиана Низельковская и Василий Маличенко.

Заседание состоялось в первом зале Полтавского апелляционного суда в 16:30.

Подсудимый Виталий Глазунов прибыл в сопровождении 4 конвоиров и сразу был помещен в стеклянный "аквариум" для подсудимых.

Стражи сразу попросили не снимать Виталия и не общаться с ним.

Вслед за подсудимым вошел его адвокат Евгений Фабро.

Через несколько минут вошел прокурор, а за ним - судьи.

Рассмотрение дела началось вовремя.

Первым выступил адвокат обвиняемого.

"Прошу отменить решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и принять пребывания обвиняемого под домашним арестом без права покидать жилье", - начал Евгений Фабро.

Он заявил, что обвиняемый полностью признает свою вину и готов сотрудничать со следствием.

Также он не планирует скрываться.

На замечание от судей о том, что жилье Виталия разрушено, возразил.

По его словам, часть дома находится в вполне приемлемом для проживания состоянии.

После выступления адвоката, дали слово Виталию Глазунову, однако тот лишь ответил, что согласен с Евгением.

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"Глазунов может скрываться от органов следствия, так как за совершение уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Кроме того, подозреваемый может уничтожить те вещественные доказательства, которые еще не получили, так как в настоящее время следствие продолжается. Глазунов может повлиять каким-то образом на свидетелей преступления. Также проживать в поврежденном дома невозможно ", - прокомментировал в свою очередь прокурор.

После того, как заслушали обе стороны, судьи покинули зал заседания для принятия решения.

Через несколько минут вернулись.

После переговоров, суд решил отказать Виталию Глазунову в изменении меры пресечения.

Обвиняемый остается под арестом, пока будет длиться следствие.

Мужчина с Ковалевки Полтавского района, который убил своих родителей, сделал это из-за денег.