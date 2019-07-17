Убегал от женщины потому запрещала пить: мужчина выпал с 5 этажа

Убегая от жены, мужчина прыгнул из окна. Фото: ТСН

Мужчина бежал от жены через окно, но упал и получил многочисленные переломы. Это произошло 17 июня в Вишневом Киевской области в жилом комплексе "Акварель".

Жена посадила его под домашний арест, потому что считала, что он имеет проблемы с алкоголем, пишет ТСН.

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Мужчина связал с простыней веревку и пытался на ней спуститься из окна 5 этажа вниз, но сорвался. получил переломы. Его забрала в больницу скорая помощь.

Британские туристы выпали из окна 12-го этажа, когда делали Селфи в Испании. Один человек сразу погиб, а другой был доставлен в больницу вертолетом в городе Аликанте. С ними был 3-й отдыхающий, которого госпитализировали из приступ панической атаки.