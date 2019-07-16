У железнодорожной станции станции погиб мужчина

15 июля в 21:45 недалеко от железнодорожной станции "Коломак" на Харьковщине погиб 29-летний житель села Шелестово Коломакского района.

Его переехал электропоезд сообщением "Киев-Харьков", сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua Неподалеку от железнодорожной станции «Коломак» на Харьковщине 29-летнего мужчину переехал поезд

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"Мужчина перебегал путь перед поездом и не отреагировал на сигнал, который подал машинист", - сказано в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua Неподалеку от железнодорожной станции «Коломак» на Харьковщине 29-летнего мужчину переехал поезд

Тело погибшего направлено в морг. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

На Житомирщине в Радомышльском районе поезд насмерть сбил 22-летнего мужчину. Он вместе с товарищем присел на рельсы, чтобы отдохнуть, и заснул. Среагировать на предупредительный сигнал не успел.