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пятница, 25 октября 2019 18:40

У восьми школьников обнаружили гепатит

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У восьми школьников обнаружили гепатит
В Чернигове заболели ученики одной школы. Фото: Galnet

Еще 8 человек из школы №7 в Чернигове попали в инфекционное отделение областной детской больницы с вирусным гепатитом.

Сейчас устанавливают его тип, передает UA:Чернигов.

Ранее 4 детей и одна работница пищеблока 7-й школы в Чернигове попали в больницу с вирусным гепатитом.

Сейчас зафиксировано 13 случаев гепатита в школе №7. У 5 детей и в посудомойки обнаружили гепатит типа "А", сообщила заместитель генерального директора областной детской больницы Людмила Кривец.

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Начальник отдела Госпродпотребслужбы Павел Моргацкий сообщил, что санитарные обследования в 7-й школе проведены. Сейчас делают лабораторные исследования еды из столовой и буфета.

В Полтавской области превышены многолетние показатели заболеваемости на острый вирусный гепатит. Об этом сообщили на официальном сайте Лабораторного центра Минздрава в Полтавской области.

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