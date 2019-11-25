У входа в детскую больницу нашли труп мужчины

В Киеве возле входа в детскую поликлинику №1 нашли труп мужчины.
Тело обнаружили около 17:30 в понедельник, 25 ноября, на улице Льва Мациевича, 12. Об этом сообщает Информатор.
Рядом с умершим лежал пустой кошелек. При детальном осмотре на теле не обнаружили видимых следов насильственной смерти. При себе у мужчины не было документов, но на вид ему было около 40 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просят опознать труп после ДТП (18+)
По предварительным данным, погибший был бездомным, который жил на территории больницы. Точные причины смерти установит судебная экспертиза.
У дома по ул. Ильенко, 71 в Киеве местные нашли труп мужчины. Неизвестный лежал у подъезда в одних трусах.
Комментарии