У трассы собаки нашли человеческую голову

В Коммунарском районе Запорожья собаки притащили к людям остатки человеческой головы. Фото - 1news.zp.ua

28 октября в Коммунарском районе Запорожья собаки притащили к людям остатки человеческой головы.

Кому принадлежит череп - мужчине или женщине - пока неизвестно. Об этом сообщает "Первый запорожский" со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подарил любимой: мужчина разносил по городу человеческие черепа

"На территории Ореховского шоссе охранником одной из автобаз была найдена голова человека", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства выясняют полицейские.

Человеческий череп нашли прохожие в урне возле продуктового магазина на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального в Николаеве. Думали, что это муляж, но все же вызвали полицию.