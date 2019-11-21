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четверг, 21 ноября 2019 23:48

У самолета в Одессе оторвало колесо

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У самолета в Одессе оторвало колесо
Boeing-738 повредил передние шасси. Фото: Фейсбук

В одесском аэропорту вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines надломил стойку переднего шасси во время посадки. Никто не пострадал.

"Рейс TK465, который следовал из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра, при прикосновении к ВПП надломал переднюю стойку шасси", - сообщили на странице аэропорта в Facebook.

С самолета с помощью надувных трапов эвакуировали 136 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября.

Взлетно-посадочная полоса заблокирована.

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Около 16:00 21 октября в Оржицком районе на Полтавщине разбился вертолет "Робинсон-44". Летательный аппарат сгорел, пилот погиб. Вертолет направлялся из Киева.

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