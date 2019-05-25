У киевлянина украли рюкзак с деньгами

В подъезде в Киеве напали на мужчину. Фото: Полиция

В Киеве неизвестный напал на мужчину и украл рюкзак с 800 тысячами гривен.

Инцидент произошел в Подольском районе столицы, сообщили в правоохранительных органах.

Незнакомец напал на мужчину в подъезде, когда тот возвращался домой.

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Нападающий брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами. После чего скрылся. По предварительной информации, в рюкзаке было более 800 тыс. гривен.

Начато досудебное расследование.

В Киеве на станции метро Вокзальная полиция задержала мужчину с 2 гранатами. Им оказался 21-летний уроженец Черкасской области.