У хлебозавода нашли выпотрошенный труп неизвестного

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11 декабря в балке у хлебозавода №9 в Днепре нашли труп неизвестного без внутренних органов и с обглоданными ногами. Тело обнаружил местный житель.

Мужчине на вид 30-40 лет, тело пролежало в зарослях длительное время, сообщает "Информатор".

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Ноги мужчины, вероятно, обгрызли животные. Однако следов насильственной смерти не обнаружили. Личность мужчины установить пока что не удалось, по данным правоохранителей.

На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности устанавливают.

В Днепре в реке обнаружили тело женщины. На вид погибшей 60-70 лет. Труп женщины обнаружили на ул. Далекой в 500 м от Южного моста.