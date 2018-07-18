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среда, 18 июля 2018 20:41

У берегов Кипра затонуло судно, погибло много людей

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У берегов Кипра затонуло судно, погибло много людей
У берегов северной части Кипра затонуло судно с беженцами. Фото: Анадолу

У берегов северной части Кипра затонуло судно на котором было около 150 мигрантов.

Служба береговой охраны Турецкой Республики Северного Кипра развернула спасательную операции, однако без жертв не обошлось, сообщает "Анадолу".

В результате аварии лодки погибли по меньшей мере 19 беженцев, при этом, по словам турецких спасателей на борту находилось около 150 мигрантов. Спасти удалось 103 человек, еще около 25 считаются пропавшими без вести.

На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Спасенных беженцев доставили на территорию Турции.

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В оккупированном Енакиево произошла крупная авария, в которой погибли люди. Коммунальщики проводили плановые работы в канализационно-насосной станции, когда произошел взрыв из-за выброса газа.

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Дата
18
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