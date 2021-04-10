Тянул тело около 50 м: на переходе легковушка снесла мужчину

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В ночь на 10 апреля в Харькове на проспекте Гагарина произошла смертельная авария.

Водитель Audi A4 сбил мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. После удара авто около 50 м протянуло пешехода. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" в Telegram.

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Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

В Вольнянском районе на Запорожье 40-летнего пешехода сбил водитель "Жигулей", а затем переехала "скорая". От полученных травм мужчина погиб. Авария произошла на автодороге Запорожье-Донецк.