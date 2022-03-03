Трупы убитых оккупантов вывезет Укрзализныця

Поезда-рефрежераторы с остатками оккупантов будут курсировать на санитарном расстоянии от других поездов. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko/1579

Укрзализныця предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.

Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 т. То есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии, сообщили в Укрзализныце.

"Перед Укрзализныцей была поставлена ​​задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - сказано в сообщении.

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Также Укрзализныця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.

За неделю войны в Украине армия РФ потеряла около 9 тыс. личного состава. Колоссальные потери и в технике. В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.