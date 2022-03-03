Трупы убитых оккупантов вывезет Укрзализныця

Укрзализныця предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.
Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 т. То есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии, сообщили в Укрзализныце.
"Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две воинские части из РФ потеряли в Украине более 70% личного состава
Также Укрзализныця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.
Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.
За неделю войны в Украине армия РФ потеряла около 9 тыс. личного состава. Колоссальные потери и в технике.
В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Комментарии1