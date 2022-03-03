Трупы убитых оккупантов вывезет Укрзализныця

 
Ексклюзивы
1/5
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
4 Просмотров: 2664
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
"Есть опасность ядерного апокалипсиса" – эксперт
Просмотров: 4464
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
Просмотров: 3637
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
"Путин боится украинской армии" - почему в России заговорили о мобилизации и военном положении
1 Просмотров: 6804
В России начали мобилизацию запаса - источник
В России начали мобилизацию запаса - источник
Просмотров: 10926
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
"Системы ПВО и самолеты" - как Европа может помочь Украине защитить небо
Просмотров: 5508
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 2196
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2700
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7114
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
5
11
13
3
4
Чернигов затянуло дымом: из-за обстрела оккупантов вспыхнула нефтебаза
Чернигов затянуло дымом: из-за обстрела оккупантов вспыхнула нефтебаза
Операция &quot;Цыган&quot; в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
Операция "Цыган" в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
&quot;Военные учения&quot; РФ и Беларуси были ложью - ВСУ получили тайные документы россиян для Гааги
"Военные учения" РФ и Беларуси были ложью - ВСУ получили тайные документы россиян для Гааги
Мэр Чернигова дал $600 за двоих обезвреженных россиян
Мэр Чернигова дал $600 за двоих обезвреженных россиян
Прятали &quot;смерть&quot; в детских игрушках: в столичной подземке разоблачили диверсантов
Прятали "смерть" в детских игрушках: в столичной подземке разоблачили диверсантов
Видео
Все видео
"Не станет и вас" - украинские блогеры призвали россиян не молчать
"Не станет и вас" - украинские блогеры призвали россиян не молчать
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
Оккупанты обстреливают Киев
Оккупанты обстреливают Киев
Оккупанты ракетами стреляют по Харькову
Оккупанты ракетами стреляют по Харькову
Румыния потеряла с радаров боевой самолет, а ее вертолет разбился
Румыния потеряла с радаров боевой самолет, а ее вертолет разбился
Интервью
1/5
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2205
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6633
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16902
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10620
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6579
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
02 марта 2022
Просмотров: 522
Жодних компромісів
– Ти знову розповідаєш казки про цю ляльку? Така спекуляція кольором шкіри – це вже расизм, – каже сестра 17-річна Софія. Коли ...
четверг, 03 марта 2022 10:29

Спецтема: Война России против Украины

Трупы убитых оккупантов вывезет Укрзализныця

1 Комментировать
Трупы убитых оккупантов вывезет Укрзализныця
Поезда-рефрежераторы с остатками оккупантов будут курсировать на санитарном расстоянии от других поездов. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko/1579

Укрзализныця предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.

Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 т. То есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии, сообщили в Укрзализныце.

"Перед Укрзализныцей была поставлена ​​задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две воинские части из РФ потеряли в Украине более 70% личного состава

Также Укрзализныця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.

За неделю войны в Украине армия РФ потеряла около 9 тыс. личного состава. Колоссальные потери и в технике.

В Генштабе подчеркивают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трупы убитых оккупантов вывезет Укрзализныця». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
ВСУ разбили и пленили элитное подразделение армии РФ
 2 Просмотров: 55858
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 46444
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 37780
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
 Просмотров: 36071
Операция &quot;Цыган&quot; в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
Операция "Цыган" в действии: николаевцы показали отобранную у оккупантов технику
11
 Просмотров: 33128
Происшествия
Над Ирпенем сбили вражеский истребитель
Над Ирпенем сбили вражеский истребитель Просмотров: 3366
Чернигов затянуло дымом: из-за обстрела оккупантов вспыхнула нефтебаза
Чернигов затянуло дымом: из-за обстрела оккупантов вспыхнула нефтебаза
5
 Просмотров: 1260
Потери колоссальные: посчитали уничтоженную технику РФ и убитых
Потери колоссальные: посчитали уничтоженную технику РФ и убитых Просмотров: 2340
В Сумах ракета попала в кадетский корпус - есть пострадавшие
В Сумах ракета попала в кадетский корпус - есть пострадавшие Просмотров: 684
Пленных русских солдат передадут матерям в Киеве: как вернуть сына
Пленных русских солдат передадут матерям в Киеве: как вернуть сына 1 Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
15
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
5
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
4
Путин продолжает бомбить украинские города и пугать ядерным оружием – что пишет о нас мировая пресса
2
Российские нацисты ударили по Киевской телебашне и Бабьем Яру
2
Зеленский с телевизоров "заявит" о капитуляции на фейковом видео росиян
Голосов: 4309
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть