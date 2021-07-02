Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого

Фото: od.npu.gov.ua

В деле об убийстве 35-летнего мужчины, которого нашли закопанным на территории заброшенного корпуса завода "Центролит" в Одессе, задержали четвертого подозреваемого.

Всем - от 19 лет до 21 года. Они находятся под стражей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Подозреваемые заманили 35-летнего мужчину в заброшенный дом, душили и нанесли ему не менее 14 ударов ножом в шею, голову и спину. Пострадавший скончался от кровопотери, после чего его тело бросили в яму и присыпали землей. После трое затаились в Одессе, а один бежал на родную Днепропетровщину", - сказано в сообщении.

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Стало известно, что фигуранты в июне этого года решили продавать наркотики. В сообщники взяли врача. Вскоре между ними произошел конфликт, и молодые люди заманили медика на заброшенный завод с целью его убийства.

За умышленное спланированное групповое убийство задержанным грозит по 15 лет или пожизненное заключение.

В Одессе нашли убитым 35-летнего жителя одного из сел района. Он исчез 22 июня: перестал выходить на связь, телефон не отвечал и на работе он не появлялся. Мать обратилась в полицию. Тело, забросаное землей, обнаружили в туннеле одного из бывших заводов. С ним были все ценные вещи. На теле мужчины обнаружили многочисленные ножевые ранения.