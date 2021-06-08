Труп в ковре в центре города: задержали убийцу

В центре Кременчуга нашли тело 27-летнего мужчины. Его зарезали и выбросили на улице, завернув в ковер. Убийцей оказалась 47-летняя знакомая. Фото: t.me/dkr_npu

В Кременчуге Полтавской области раскрыли убийство 27-летнего мужчины, тело которого завернули в ковер и выбросили возле многоэтажки.

Подозреваемая - 47-летняя женщина, у которой гостил потерпевший, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"У 47-летней женщины возник конфликт с потерпевшим. Женщина, долго не раздумывая, ударил ножом в сердце. От полученного повреждения мужчина скончался на месте. Тело убитого знакомого злоумышленница совместно с братом завернули в ковер. И на следующий день вынесли и выбросили под жилым домом", - рассказали оперативники.

Фигурантку задержали. Продолжаются следственные действия, также решается вопрос квалификации действий брата задержанной.

В центре Кременчуга Полтавской области 6 июня нашли тело 27-летнего мужчины. Сообщалось, что тело выбросили под забором общежития на ул. Шевченко. Мужчину зарезали и замотали в ковер.