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четверг, 26 июля 2018 13:35

"Труп стоял на коленях" - в ванной нашли тело женщины
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В Николаеве обнаружен труп 31-летней женщины. Тело нашла мать погибшей, она же вызвала полицию
Фото: novosti-n.org
В Николаеве обнаружен труп 31-летней женщины. Тело нашла мать погибшей, она же вызвала полицию
В Николаеве обнаружен труп 31-летней женщины. Тело нашла мать погибшей, она же вызвала полицию
В Николаеве обнаружен труп 31-летней женщины. Тело нашла мать погибшей, она же вызвала полицию
В Николаеве обнаружен труп 31-летней женщины. Тело нашла мать погибшей, она же вызвала полицию

Вечером 25 июля в квартире девятиэтажного жилого дома по пр. Центральном, 187 в Николаеве обнаружен труп 31-летней женщины. Тело нашла мать погибшей, она же вызвала полицию.

Женщина стояла на коленях, голова была опущена в ванну, наполовину наполненную водой с кровью. Верхняя часть одежды погибшей задрана почти до шеи. В квартире все перевернуто "вверх дном", пишет novosti-n.org.

По словам соседей, здесь проживала 31-летняя Ирина с маленьким сыном. Въехала она в квартиру около 6 месяцев назад.

Соседи утверждают, что с ее появлением спокойная жизнь у них закончилось. В квартире постоянно происходили пьяные загулы, драки, почти каждый день появлялись новые мужчины.

В тот день утром к Ирине приезжала ее мать и застала дочь в компании очередного сожителя. Поскольку оба были пьяны и ругались, бабушка решила забрать с собой внука. После этого женщина еще раз общалась с Ириной по телефону, затем дочь перестала отвечать.

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Обеспокоенная женщина приехала и обнаружила дочь мертвой.

Причину смерти женщины устанавливают эксперты. Полицейские разыскивают сожителя погибшей - темноволосого мужчину высокого роста, вероятно, бывший военнослужащий.

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине 11 июля задушили 32-летнюю Ирину. Тело нашли в съемной квартире по улице Пушкинской, 46. У нее остался маленький сын. По подозрению в убийстве задержали на 11 лет моложе сожителя.

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