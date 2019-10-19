Труп ребенка в чемодане: сообщили о новом повороте в деле

22-летняя Анна Пилявская выбросила на окраине Черновцов чемодан. Внутри было тело ее сына - 2-летнего Александра. Фото - РБК

Дело Анны Пилявской, которая бросила тело 2-летнего сына в чемодане на окраине Черновцов, планируют переквалифицировать.

Смерть ребенка наступила в результате соматического приступа , поэтому об умышленном убийстве речь не идет, рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Черновицкой области Демьян Голянский.

"Мать допросили по воспитанию, обстоятельств диагностирования болезни, которые были назначены врачи. Она дала показания о том, в какие лечебные учреждения она обращалась. Все эти показания были проверены, для того, чтобы сделать полный анализ развития болезни. Было назначено комиссионною судебно-медицинскую экспертизу для того, чтобы решить вопрос, в случае предоставления своевременной медицинской помощи ребенку, мог ли он выжить. Потому что можно категорично говорить о том, что об убийстве матерью ребенка ту речь не идет. Речь идет, скорее всего, о ненадлежащем исполнении матерью своих родительских обязанностей", - сказал Демьян Голянский.

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Добавил, что Анна Пилявская все же находится под следствием за кражу в Хмельницком.

"Женщина в свое время скрывалась. В начале августа ее задержали на территории Хмельницкой области за совершение кражи у своих родителей. Судом ей было избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 146 тысяч гривен. Залог не был внесен, поэтому она находится под стражей", - рассказал Демьян Голянский.

В августе досудебное расследование этого дела завершили, рассмотрение продолжается.

22-летняя Анна Пилявская вечером 26 июня выбросила возле недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов чемодан. Это зафиксировали камеры наблюдения. На следующий день его нашли прохожие. Внутри было тело ребенка. Выяснили, это сын Анны - 2-летний Александр.