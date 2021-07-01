Труп 18-летнего парня нашли в лесополосе

На Тернопольщине 18-летний повесился в лесополосе. Фото: pixabay.com

В селе Вився Тернопольской области нашли мертвым 18-летнего местного жителя 30 июня.

Тело обнаружили в петле в лесопосадке, сообщил генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины Михаил Джус.

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"Парня нашли повешенным в лесопосадке. На место происшествия приехали медики, но спасти не успели. Смерть наступила до приезда "скорой". По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила вследствие самоубийства", - сообщил Михаил Джус.

Обстоятельства смерти расследуют полицейские.

В Ровенской области нашли мертвым пропавшего 20-летнего Виктора Билана. Он ушел из дома. Куда - не сказал. Мобильный телефон оставил дома. Он повесился в лесополосе в селе Колоденка. Веревку сделал из куска синтетической ткани. Тело нашли прохожие.