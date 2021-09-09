Троллейбусные провода чуть не отбили голову прохожей

В Харькове женщине едва не отбило голову троллейбусными проводами. Фото: pixabay.com

В Харькове троллейбусные провода суть отбили голову 75-летней женщине. От удара та упала.

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на ул. Сумской, сообщают в Telegram Новини.Live Kharkiv.

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У троллейбуса слетели штанги. А оказавшиеся в воздухе провода буквально смели на асфальт проходившую мимо женщину.

Очевидцы вызвали "скорую". Пострадавшую с рассечением головы доставили в больницу.

В Житомире на голову прохожего подростка упала деталь от штанги троллейбуса весом 2 кг. Пострадавшего забрали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.