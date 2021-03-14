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воскресенье, 14 марта 2021 03:52

Тройное ДТП на Харьковщине: среди пострадавших есть дети

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Тройное ДТП на Харьковщине: среди пострадавших есть дети
По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика МАН не справился с управлением. Фото: Нацполиция

В Харьковской области 13 марта произошла ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, из них двое - дети.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Jetta, ВАЗ-110, МАН и Ford произошла 13 марта около 13:00 на участке дороги М-03 км 479 + 800, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика МАН не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-110. В дальнейшем грузовой автомобиль въехал в легковые Volkswagen Jetta и Ford.

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В результате дорожно-транспортного происшествия с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 64-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-110, 33-летняя водитель Volkswagen Jetta с двумя малолетними детьми.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2 легковушек. Предварительно, в аварии пострадали люди, погибших нет.

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