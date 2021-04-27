Трое украинцев спасли от смерти 25-летнего поляка

Трое работников Евгений Климович, Евгений Федорчук и Олег Бодиян, отбыв карантин после приезда из Украины, решили впервые за две недели выйти на ужин в соседний поселок Келпино. Вместе с ними был их товарищ поляк Янек Крефт Фото: dziennikbaltycki.pl

В Польше трое украинцев из Николаевской области спасли жизнь 25-летнему поляку, который попытался совершить суицид.

Инцидент произошел возле поселка Сомонино, неподалеку Гданска 18 апреля. Трое работников Евгений Климович, Евгений Федорчук и Олег Бодиян, отбыв карантин после приезда из Украины, решили впервые за две недели выйти на ужин в соседний поселок Келпино. Вместе с ними был их товарищ поляк Янек Крефт. В 19:00, чтобы сократить путь, компания решила пойти через лес. Евгений заметил мужчину, который висел на дереве, и мигом бросился снимать мужчину из петли, пишет издание Dziennik Baltycki.

На помощь прибежали другие мужчины. Вместе им удалось снять и положить пострадавшего на землю. Самоубийца уже не дышал, но мужчины взялись его реанимировать и им это удалось. После этого они вызвали медиков, которые долго не могли найти их в лесу, но все же успели и забрали 25-летнего мужчину в больницу.

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За спасенную жизнь трех украинцев премировало руководство фирмы, где они работают.

В Польше 31-летний украинец пытался совершить самоубийство. Инцидент произошел в Груецком уезде 15 апреля. Мужчина работал в местном хозяйстве и проживал на его территории. Примерно в 23:00 туда вызвали полицию. Хозяин усадьбы был удивлен появлением правоохранителей. Однако потом оказалось, что в доме для работников порезал себе вены 31-летний гражданин Украины, пытаясь лишить себя жизни.