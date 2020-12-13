Трое человек получили травмы при столкновении двух автомобилей

В Николаеве в результате столкновения двух автомобилей травмированы три человека.

Так, по проспекту Богоявленском в Корабельном районе произошло столкновение автомобилей Kia и Daewoo Lanos. Об этом сообщает пресс служба полиции в Николаевской области.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель и двое пассажиров Daewoo Lanos получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение. 39-летний водитель автомобиля Kia не пострадал", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предварительно событие квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В Киеве на Петровке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и троллейбуса. Водитель грузовика получил травмы.