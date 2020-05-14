Третьи сутки ищут 16-летнюю девушку

В Харькове разыскивают 16-летнюю Анастасию Заблодскую. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове разыскивают 16-летнюю Анастасию Заблодскую.

Девушка 11 мая около 16:00 ушла из дома и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Ее приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы средней длины, голубые глаза.

Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Если кто-то владеет информацией о девушке, просят сообщить в Киевский отдел полиции по телефонам: (057) 700-43-04, 063215 46 84 или 102.

В Харькове разыскали 13-летнюю Виолетту Ермилову. Девушка 9 мая около 18:00 после ссоры с матерью ушла из дома и не вернулась. 13 мая правоохранители во время патрулирования обнаружили беглянку на железнодорожном вокзале. С девочкой была проведена профилактическая беседа.