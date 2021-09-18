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суббота, 18 сентября 2021 14:31

Трех коммунальщиков затянуло в насос. Все погибли

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Трех коммунальщиков затянуло в насос. Все погибли
Коммунальщики погибли на работе. Фото: mandarin-news.kr.ua

В Кривом Роге погибли трое работников предприятия, когда выполняли работы с повышенной опасностью.

Все произошло 18 сентября во Долгинцевском районе города, предает Криворожское районное управление полиции.

Работники погибли, потому что их затянуло в насос.

Сейчас продолжается досудебное расследование происшествия.

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Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что 18 сентября в 10:10 в поселке Радушне Криворожского района в канализационном колодце найдены мертвыми трех рабочих Кривбассводоканала. По предварительным данным, они отравились парами аммиака.

В Волынской области при исполнении профессиональных обязанностей пострадали двое коммунальщиков.

Инцидент произошел в Нововолынске на очистных сооружениях. Мужчины надышались испарений из канализации и упали в 4-метровый колодец. Попали в больницу с черепно-мозговыми травмами и переломами.

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Дата
18
сентября

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