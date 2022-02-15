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вторник, 15 февраля 2022 23:37

Требовали несуществующий долг: четверо похитили бизнесмена и пытали в лесу

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Требовали несуществующий долг: четверо похитили бизнесмена и пытали в лесу
В Харькове четверо мужчин напали на бизнесмена, увезли в лес и потребовали несуществующий долг в 1,5 млн грн. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове четверо мужчин напали на бизнесмена у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле.

Там продолжили издеваться и требовали несуществующий долг в 1,5 млн. грн, сообщили 15 февраля в отделе коммуникации областной полиции.

Свидетелем похищения стал прохожий и сообщил в полицию. На месте полицейские обнаружили кровь на снегу и черную перчатку.

"Во время отработки территории области в поселке Хорошево, в 150 метрах от дороги в лесу, полицейские обнаружили автомобиль Audi. К ручке правой задней двери пластиковой стяжкой был пристегнут мужчина. Пострадавшим оказался 38-летний харьковский предприниматель", - говорится в сообщении.

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Потерпевший рассказал, что у подъезда дома, где он проживает, к нему подошли незнакомые мужчины. Ударили в лицо, забрали ключи от машины и насильно усадили в машину.

"Во время поездки один из нападавших отобрал у потерпевшего травматический пистолет. Угрожая применением оружия, потребовал 1,5 миллиона гривен для погашения несуществующего долга", - рассказал бизнесмен.

Пытки продолжились в лесу, куда бизнесмена отвезли злоумышленники. Его избивали и требовали указать место, где он хранит деньги. После этого трое неизвестных забрали у потерпевшего ключи от квартиры, пристегнули его к дверце машины пластиковой стяжкой и ушли, оставив с мужчиной своего подельника.

Полицейские освободили потерпевшего и задержали одного из налетчиков. Впоследствии правоохранители разоблачили в похищении еще троих участников группы. Все они жители Харьковской области в возрасте от 26 до 62 лет. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве на Подоле посреди улицы похитили владельца компании "Дельта Спорт" Милована Рогановича. Об исчезновении мужчины, который перестал выходить на связь.

Полицейские задержали организатора и установили заказчика преступления. Мотивом преступления было его состояние.

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